У Рівному демонтували пам’ятник з радянською технікою: на Пагорбі Слави гармати розвернуть на Москву

У Рівному демонтували пам’ятник з радянською технікою: на Пагорбі Слави гармати розвернуть на Москву

У місті планують перейменувати вулиці.

У Рівному демонтували пам'ятник з радянською технікою - самохідну артустановку.

Про це у Facebook повідомив секретар Рівнеради Віктор Шакирзян.

"Перший пішов! На цьому місці буде стояти наша українська техніка, яка захищала Україну від російських окупантів, а радянська САУ буде чекати створення музею радянської окупації чи краще сказати радянського мотлоху, на Пагорбі Слави", - наголосив чиновник.

За його словами, техніку перевезуть на Пагорб Слави і встановлять дулом на Москву. Також у тому напрямку розвернуть гармати і танки, які є на меморіалі.

Слід зауважити, що рішення ухвалили під час засідання комісії з найменування вулиць. Крім того, вирішили позбутися символів радянської окупації у Рівному. Відтак згодом приберуть і пам’ятник Михайлу Богомолову, що має вигляд танка. Крім того, у місті планують перейменувати вулиці, названі в честь російських діячів.

Як повідомлялося, у Тернополі демонтували радянський символ "Літак МІГ-17". Він був розташований біля входу до парку Національного відродження на масиві "Східний".

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