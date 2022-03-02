У Рівному конфіскували авто п'яного водія на потреби ЗСУ (фото)

У Рівному конфіскували авто п'яного водія на потреби ЗСУ (фото)

Перший - пішов.

Патрульна поліція Рівного конфіскувала авто у нетверезого водія на потреби Збройних Сил України або територіальної оборони.

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Про це 2 березня повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Перший - пішов", - написав він.

Нагадаємо, що за шість днів війни в Україні затримали десятки мародерів. Кожного не просто затримали, а й винайшли сороміцьке покарання - зняли одяг та примотали до стовпів.