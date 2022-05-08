У Рівному масова декомунізація: залізо і скульптури переїдуть на пагорб, де вже створюють музей окупації

У Рівному масова декомунізація: залізо і скульптури переїдуть на пагорб, де вже створюють музей окупації

Спотворена історія на вулицях міст, сіл - вигадані подвиги та міфи, на яких росли покоління в СРСР, нині спростовуються.

У Рівному скинули погруддя диверсанта-терориста Кузнєцова і декомунізували вулицю Тувінських добровольців - тих тувінців, які зараз йдуть убивати українців, йдеться в ТСН.

Дядько Василь у відрах несе радянську історію - це літери від прізвищ Совєтскіх генералів. Колись їх шанували як богів, несли квіти и падали в коліна на 9 травня. Тепер ці скульптури на задвірках історії і міста, за якими приглядає дядько Василь. Тракторами, кранами і руками в Рівному декомунізують Радянську історію.

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Уся радянська історія - це пропаганда, та вигадка. Так з терориста Кузнєцова, Москва зліпила розвідника, який працював у Рівному і видавав себе за німецького офіцера. Погруддя диверсанта скинули напередодні. Бронза, камінь, бетон і залізо –це те з чого робили скульптури і монументи червоних генералів і техніки.

8 років війни, а весь цей радянський мотлох спокійно стояв в обласному центрі. Тільки зараз перейменовують вулиці і прибирають панцерники. «Це треба було давно зробити, вже до кінця травня їх у місті не буде…», - запевняє секретар міської ради Рівного Віктор Шакірзян.

Ще місяць тому радянські панцерники дулами стояли направлені на Захід, тепер на Схід, бо ворог там. Усе декомунізоване залізо і скульптура переїде на пагорб, де вже створюють музей окупації. «Тут будуть речі як з нинішньої війни, так і окупації 1939 року Совєтами і 1941 року фашистами…», - каже волонтер Олександр Гребенюк.

У Рівному скинули погруддя Кузнєцова та декомунізували вулицю Тувінських добровольців

Поки чиновники думають – народ вже робить. Народна декомунізація вулиці, якою німецькі окупанти гнали людей у 19141 році і а радянські у 1944 змынилась - від усього радянського у місті хочуть позбутися за місяць, а потім візьмуться за область. Більше не буде чужої історії на цих теренах.

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