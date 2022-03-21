У Рівному підозрюваний у держзраді визнав провину і "передумав" виходити з-під арешту

Чоловік від минулого року передавав інформацію щодо розташування військових частин на Рівненщині

У Рівному судили підозрюваного у державній зраді. Чоловік, за даними слідства, отримував завдання від російського правоохоронця та ще починаючи від минулого року передавав інформацію щодо розташування військових частин на Рівненщині, а вже під час повномаштабного вторгнення РФ до України здійснював огляд залізничних вокзалів на наявність української військової техніки.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

Нині у Рівненському апеляційному суді розглядали апеляційну скаргу сторони захисту та обвинуваченого у державній зраді рівнянина Олександра Кириченка. Сам підозрюваний на суді був присутній онлайн із СІЗО. 8 березня у міському суді Рівного його взяли під варту на 60 діб. «Кириченка звинувачують в тому, що він діючи на замовлення представників Російської Федерації в правоохоронних органах, в інтересах слідства зараз не можу сказати, збирав інформацію щодо розташування військових частин на території Рівненської області, переміщення техніки і надавав цю інформацію представнику держави-агресора. Що дивно, свою вину визнає, надав покази, які в принципі співпадають з матеріалами кримінального провадження», - коментує прокурор Володимир Пилипів.

Та із взяттям під варту обвинувачений не погодився і разом зі своєю захисницею звернулися із апеляцією. Однак раптом у залі суду підозрюваний із адвокаткою вирішили від цієї скарги відмовитись, автоматично погодившись на продовження перебування підозрюваного Кириченка під вартою. Таке рішення захисниця коментувати відмовилася. «Колегія суддів ухвалила: апеляційне провадження, за апеляційною скаргою захисника Іващенко, яка діє в інтересах підозрюваного Кириченка Олександра Сергійовича, на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 8 березня 2022 року, щодо обрання Кириченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, закрити. Ухвала оскарженню у касаційному порядку не підлягає», - зазначив головуючий колегії суддів Рівненського апеляційного суду Олег Полюхович.

За державну зраду під час воєнного стану обвинуваченому Кириченку загрожує довічне ув’язнення.

У Рівному судили підозрюваного у державній зраді

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