У Рівному попрощались із невідомим солдатом, якого не розпізнали навіть за ДНК

У Рівному попрощались із невідомим солдатом, якого не розпізнали навіть за ДНК

Із бійцем, який загинув на Луганщині, прощалися сьогодні біля Свято-Покровського собору у Рівному.

Чоловіку орієнтовно 25 років, служив він в одній із військових частин оперативного командування «Захід», зазначають кореспонденти ТСН.

Загинув військовий ще у березні, однак попри проведений тест ДНК його родичів донині знайти не вдалося. Спроби ідентифікувати захисника будуть продовжувати і після його поховання.

Вирішили, що спочиватиме військовий у Рівному, звідки багато бійців, з якими він служив. У місті кажуть, чужих солдатів, які полягли боронячи Україну – немає.

«Господь знає його ім’я. Сьогодні кожен з людей, хто тут стояв були і батьком, і матір’ю, і сестрою, і братом. Для заспочилого сьогодні наші воїни жертвують собою заради кожного з нас», - переконує священник Свято-Покровського собору Петро Мартинюк.

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