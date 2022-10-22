У Рівному та області запроваджують віялові відключення через атаки Росії по електропідстанціях

Наразі неможливо скласти графіки стабілізаційних відключень, тому споживачів будуть попереджувати завчасно.
У Рівненській області виник дефіцит потужностей електроенергії через ракетні обстріли Росії по критичній інфраструктурі, тому в ОВА ухвалили рішення запровадити графіки обмеження електропостачання.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За його словами, період пікового навантаження електропостачання буде відсутнє на таких вулицях Рівного:
- Коновальця
- Волинської Дивізії
- Мельника
- Князя Романа
- Богоявленська
- частково Гагаріна
- частково Грушевського
Також Коваль додав, що почергово застосовуватимуться стабілізаційні відключення на Володимиреччині, Сарненщині, Дубровиччині, Березнівщині, Гощанщині, Острожчині, Костопільщині, Кореччині, Здолбунівщині.
"Закликаю не перевантажувати мережі енергоємними електроприладами. Поставтеся з розумінням до роботи енергетиків!", - наголосив посадовець.
У Рівнеобленерго зауважили, що наразі неможливо скласти графіки стабілізаційних відключень, тому споживачів будуть попереджувати завчасно.
"Це можливо, коли живлення подається за нормальною схемою, а не резервною. Будемо намагатися робити це завтра, коли ситуація стабілізується і коли, маємо надію, буде відновлене пошкоджене на підстанціях електрообладнання", - додали в обленерго.
Росія атакувала об'єкти енергетики України
Зранку 22 жовтня Росія знову обстріляла Україну ракетами. Цілями були об'єкти критичної інфраструктури. Перед цим повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Ракети вдалося збити під час двох серії "тривог". Про успішну роботу ППО повідомили і на Львівщині.
Двіча за день атакували росіяни Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.
Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах.
Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнеського району зникло електроживлення.
Читайте також: