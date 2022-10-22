У Рівному та області запроваджують віялові відключення через атаки Росії по електропідстанціях

Наразі неможливо скласти графіки стабілізаційних відключень, тому споживачів будуть попереджувати завчасно.

У Рівненській області виник дефіцит потужностей електроенергії через ракетні обстріли Росії по критичній інфраструктурі, тому в ОВА ухвалили рішення запровадити графіки обмеження електропостачання.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, період пікового навантаження електропостачання буде відсутнє на таких вулицях Рівного:

Коновальця

Волинської Дивізії

Мельника

Князя Романа

Богоявленська

частково Гагаріна

частково Грушевського

Також Коваль додав, що почергово застосовуватимуться стабілізаційні відключення на Володимиреччині, Сарненщині, Дубровиччині, Березнівщині, Гощанщині, Острожчині, Костопільщині, Кореччині, Здолбунівщині.

"Закликаю не перевантажувати мережі енергоємними електроприладами. Поставтеся з розумінням до роботи енергетиків!", - наголосив посадовець.

У Рівнеобленерго зауважили, що наразі неможливо скласти графіки стабілізаційних відключень, тому споживачів будуть попереджувати завчасно.

"Це можливо, коли живлення подається за нормальною схемою, а не резервною. Будемо намагатися робити це завтра, коли ситуація стабілізується і коли, маємо надію, буде відновлене пошкоджене на підстанціях електрообладнання", - додали в обленерго.

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Росія атакувала об'єкти енергетики України

Зранку 22 жовтня Росія знову обстріляла Україну ракетами. Цілями були об'єкти критичної інфраструктури. Перед цим повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Ракети вдалося збити під час двох серії "тривог". Про успішну роботу ППО повідомили і на Львівщині.

Двіча за день атакували росіяни Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах.

Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнеського району зникло електроживлення.

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