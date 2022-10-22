Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Рівному та області запроваджують віялові відключення через атаки Росії по електропідстанціях

Дата публікації
Перегляди
296
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Рівному та області запроваджують віялові відключення через атаки Росії по електропідстанціях

Фото: pixabay.com

Наразі неможливо скласти графіки стабілізаційних відключень, тому споживачів  будуть попереджувати завчасно. 

У Рівненській області виник дефіцит потужностей електроенергії через ракетні обстріли Росії по критичній інфраструктурі, тому в ОВА ухвалили рішення запровадити графіки обмеження електропостачання. 

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

За його словами, період пікового навантаження електропостачання буде відсутнє на таких вулицях Рівного:

  • Коновальця
  • Волинської Дивізії
  • Мельника
  • Князя Романа
  • Богоявленська
  • частково Гагаріна
  • частково Грушевського

Також Коваль додав, що почергово застосовуватимуться стабілізаційні відключення на Володимиреччині, Сарненщині, Дубровиччині, Березнівщині, Гощанщині, Острожчині, Костопільщині, Кореччині, Здолбунівщині.

"Закликаю не перевантажувати мережі енергоємними електроприладами. Поставтеся з розумінням до роботи енергетиків!", - наголосив посадовець.

У Рівнеобленерго зауважили, що наразі неможливо скласти графіки стабілізаційних відключень, тому споживачів  будуть попереджувати завчасно. 

"Це можливо, коли живлення подається за нормальною схемою, а не резервною. Будемо намагатися робити це завтра, коли ситуація стабілізується і коли, маємо надію, буде відновлене пошкоджене на підстанціях електрообладнання", - додали в обленерго.

Росія атакувала об'єкти енергетики України

Зранку 22 жовтня Росія знову обстріляла Україну ракетами. Цілями були об'єкти критичної інфраструктури. Перед цим повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Ракети вдалося збити під час двох серії "тривог". Про успішну роботу ППО повідомили і на Львівщині.

Двіча за день атакували росіяни Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова. 

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах.

Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнеського району зникло електроживлення. 

На місці влучання у Рівному досі працюють рятувальники:  подробиці обстрілу міста

На місці влучання у Рівному досі працюють рятувальники:  подробиці обстрілу міста

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація