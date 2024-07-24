У Рівному затримали агента російської ФСБ, який підпалив пікап ЗСУ: подробиці (фото)

Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Служба безпеки України спіло з Нацполіцією затримали у Рівному чоловіка, який на замовлення російської ФСБ підпалив службовий пікап ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, російським агентом виявився рецидивіст з Рівненщини. Раніше фігурант відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, через що потрапив у поле зору російської спецслужби. ФСБ дистанційно залучила його до співпраці та в обмін на грошову винагороду поставила завдання на підпал автотехніки ЗСУ.

“Для виконання ворожого завдання фігурант вночі обходив територію обласного центру, де намагався виявити припарковані авто українських захисників. Йому вдалося підпалити один із службових пікапів ЗСУ, після чого правоохоронці “по гарячих слідах” затримали зловмисника. Поплічник фсб відзняв підпал на відео, щоб надіслати своєму російському куратору, з яким спілкувався в анонімному чаті в Телеграмі. Спецслужби рф планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій (СІО) про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході нашої держави”, - розповіли в СБУ.

Вже під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також у нього виявлено легкозаймисті суміші та банківську картку, на яку він сподівався отримати грошову “винагороду” від ФСБ.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ викрила банду провокаторів на чолі з відомою медійною особою.

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