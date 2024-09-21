У Рівному жінка отримала покарання за публікацію в Telegram: що вона написала

Рівненська жінка визнала свою провину за розповсюдження інформації про вручення повісток.

У Рівненській області адміністраторка Telegram-каналу постала перед судом через публікацію даних про місця та час вручення повісток у Березному.

Про це повідомляє Рівне Вечірнє.

Як стало відомо з вироку Рівненського міського суду, жінка в лютому та червні 2024 року розміщувала у соцмережі інформацію про райони, де працівники ТЦК та СП роздавали повістки чоловікам. Її Telegram-канал під назвою «Де поліція? Березнівські» налічував 582 підписників.

У судовому засіданні жінка визнала свою провину. Суд призначив їй рік іспитового терміну, а також конфіскував телефон Realme C30, на якому були сім-картки.

Нагадаємо, у вересні було зафіксовано антирекорд атак Росії на фронті в Україні. Російське командування активно перекидає резерви на різні напрямки, що супроводжується ротаціями військ.

Читайте також: