У РНБО назвали головну умову для переговорів із Росією і гарантію її виконання

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна умова для переговорів з Росією - це відновлення територіальної цілісності України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки в Twitter.

"Росія, переговори. Головна умова президента України – відновлення територіальної цілісності України. Гарантія виконання - сучасне ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження", - написав він.

Данілов наголосив, що російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі.

Переговори між Україною та Росією

Останнім часом почали все активніше лунати заяви можливість відновлення переговорів між Україною та Росією для завершення війни. Так, президент Франції Еманнуель Макрон заявив, що Україна та Росія повинні повернутись за стіл переговорів. Утім, згодом додав, що "мир в Україні можливий тоді, коли це вирішать українці".

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що час, коли потрібно буде починати переговори з Росією, буде вирішувати Україна. У США наголосили, що переговори повинні початись лише на умовах України.

Згодом газета La Repubblica написала, що США та НАТО допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією у разі, коли Україна відвоює Херсон.

Коментуючи це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що деокупація Херсона навряд чи стане прямим приводом для переговорів з Росією, але звільнення якоїсь з окупованих територій дасть Києву можливість наполягати на повне виведення військ окупантів для відновлення діалогу.

Натомість експерти Інституту вивчення війни вважають, що Путін все ще не готовий закінчувати війну і сідати за стіл переговорів. Диктатор досі сподівається досягнути своїх цілей, заради яких він розпочав війну.

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