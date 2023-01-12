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У РНБО повідомили, за який час ЗСУ зможуть освоїти Leopard

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У РНБО повідомили, за який час ЗСУ зможуть освоїти Leopard

Фото: Associated Press

Данілов зауважив, що Україна перебуває в непростому становищі.

Танки Leopard, які передасть Польща Україні, ЗСУ освоять за лічені тижні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Те, що стосується наших фахівців в Збройних силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці та дівчата опанують це за лічені тижні. Тому що ми перебуваємо в непростому становищі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО запевнив, що стосується танків, які Україні найближчим часом будуть надавати, то процес освоєння буде відбуватись "дуже і дуже швидко".

Нагадаємо,  президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня анонсував передавання Україні танкової роти Leopard. Згідно зі стандартами НАТО, танкова рота складається із 14 одиниць.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав рішення сусідньої Польщі про передавання роти танків Leopard початком отримання Україною важкого озброєння. 

Втім, за даними Politico позиція німецького канцлера Олафа Шольца, який виключав передавання Україні цих танків, залежить від президента США Джо Байдена. Також зустріч у Рамштайні може змінити позицію ФРН щодо постачання Україні сучасних танків.

Крім того, у німецькому уряді заявили, що їм нічого не відомо про будь-які запити від її союзників надіслати в Україну бойові танки Leopard.

Тим часом керівниця оборонного комітету Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що Бундестаг буде далі тиснути на Шольца, аби Берлін надав Україні танки Leopard.

Що відомо про танки Leopard, які Польща готова передати Україні, читайте тут.

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Дата публікації
Перегляди
1753
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