У РНБО пояснили, чому Путін досі не відправив у відставку міністра оборони РФ Шойгу

Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що Сергій Шойгу фактично відсторонений від реального керівництва військами в Україні, а про перебіг війни Путіна інформують оперативні командири, які безпосередньо відповідають за бойові дії.

На думку близьких до Генштабу ЗС РФ джерел, Сергій Шойгу ще не відправлений у відставку лише через те, що Путін у скрутний час не хоче міняти міністра оборони. Але наполягають, що щойно буде підібрано іншу кандидатуру, його замінять.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У ЦПД прокоментували дані розвідки Міноборони Великої Британії, що Шойгу фактично відсторонили від реального керівництва військами РФ на війні в Україні.

"Саме Шойгу запевняв Путіна в хиткому становищі влади в Києві та в тому, що українські регіони, щойно їм дадуть таку можливість, готові відкинути її та підтримати Москву. Він обіцяв Путіну вирішити всі поставлені в Україні завдання складом армії мирного часу – без загальної мобілізації та в найкоротший термін. Як результат – обіцянки залишились невиконаними, а завдання у триденний термін взяти Київ невирішеним. Невдачі російської армії в Україні військові пов’язують з некомпетентністю Шойгу, який не має військової освіти і досвіду, адже більшу частину своєї кар’єри він провів у будівельній галузі і в міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що Путін покладав на нього великі надії.

Також на тимчасово окупованій частині Херсонської області виникла негласна "боротьба за владу" між ставлениками Шойгу та ФСБ Росії. Відомо, що люди Шойгу помстилися ФСБ за обшуки, не попередивши їх про удари ЗСУ по казармах.

Нагадаємо, експерт розповів, чи допоможе відсторонення Шойгу досягнути армії Путіна успіху у війні.

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