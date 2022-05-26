У РНБО пояснили, що можна вважати перемогою України над Росією

У РНБО пояснили, що можна вважати перемогою України над Росією

Перемогою України у війні з Росією можна буде вважати вихід окупантів на державний кордон. Включно з тимчасово окупованих Кримом.

Про це в етері 24 каналу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Перемога буде тоді, коли ми вийдемо на кордони нашої країни, коли останній чобіт російського загарбника вийде з нашої території, включаючи Крим. Тоді це буде перемога, і можна буде сказати, що ми впоралися із завданням", - наголосив Олексій Данілов.

Він також додав, що не треба недооцінювати ворога, бо він підступний.

“Ворог сильний і підступний. І говорити суспільству, що у нас все добре, це себе вводити в оману", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, що литовський ведучий за день зібрав два млн євро на Bayraktar для України.

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