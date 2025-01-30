У РНБО пояснили, що дозволить позбавити Росію можливості воювати

Диктатор відчайдушно намагається вплинути на ситуацію, тому що часу залишилося небагато.

Так, Путін має ресурси на інтенсивну війну протягом 2025 року. Санкції проти російської енергетики, фізичне знищення НПЗ, припинення купівлі енергоресурсів дозволить обвалити можливість РФ воювати.

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

В Росії не вистачатиме грошей

Фонд національного добробуту Росії буде вичерпаний за нинішніх витрат на війну і санкцій наприкінці 2025-початку 2026 років. Надалі держава-агресорка витрачатиме те, що зароблятиме.

"А без реалізації нафти та енергоресурсів РФ повернеться до "курячих ніжок Буша", - акцентував Коваленко.

Саме тому, додає він, Росія зараз намагається віднайти голоси в ЄС, які просуватимуть купівлю її енергоресурсів, послаблення санкцій і просуватиме будь-які подібні ідеї своєї агентури всюди, де може. Як наголошують у РНБО, щоб позбавити Росію можливості вести війну, потрібні:

санкції проти російської енергетики;

фізичне знищення НПЗ ворога;

створення умов, коли Індія та Китай припинятимуть купівлю енергоресурсів, як зараз і в умовах санкцій проти танкерного флоту.

"У Путіна є рік, і він намагається хитати цю комбінацію (заходи, спрямовані на зниження потенціалу РФ - ред.) з усіх сил", - завершив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Раніше Коваленко пояснив, як можна примусити Росію до переговорів.

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