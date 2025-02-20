Як Європа може отримати відшкодування за допомогу Україні: у РНБО пояснили

Росія здійснила агресію і напала на Україну, а наша держава лише воює за виживання. Демократії допомагають, бо така агресія руйнує світовий лад і демократію як таку, а також загрожує їм самим. Є російські заморожені активи, які європейці можуть забрати активи РФ як відшкодування.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Якщо демократіям потрібна компенсація за допомогу Україні, можна конфіскувати російські активи, гроші, які належать вбивцям і руйнівникам світового порядку. Це ж логічно. Чи страшно?", – риторично зауважив він.

Росія нападе на Європу

Коваленко додав: якщо підходи не зміняться, війна в країнах НАТО гарантована. Європа має діяти жорсткіше і терміново. Інакше за 4-6 років там будуть російські, КНДРрівські та іранські проксі. Вони нападуть на Європу.

"Звісно, Європа має купувати більше американської зброї і зберегти максимально американські бази. Звісно, Європа сьогодні має говорити про військових в Україні, але і розраховувати на досвід єдиної армії в Європі, що вміє воювати в сучасній війні – український досвід. Звісно, Путін думає, що він все "порішав" і з США все буде добре в нього, але це зовсім не так, і це ще всі побачать. Демократії мають змінити підходи і віднайти власні яйця, бо буде велика війна, яку ще поки можна зупинити", – завершили в РНБО.

Раніше йшлося про те, що станом на сьогодні Росія не робить у воєнному плані нічого, що свідчило б про підготовку до припинення активних бойових дій. Росіяни діють навпаки: нарощують повітряну компоненту і особовий склад армії, намагаються убезпечити заводи ВПК, особливо ті, які виробляють "Шахеди", і на них роблять плани наростити їх виробництво.

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