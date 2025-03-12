У РНБО пояснили, яку концепцію ворога вдалося зламати на переговорах у Саудівській Аравії

Увесь російський пропагандистський наратив на Захід побудований зараз навколо тези "Україна не хоче миру". На переговорах у Джидді вдалося остаточно зламати росіянам цю концепцію, в яку вони вже вклали і гроші, і пропагандистські сили.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Бо тепер, якщо вони тягнути будуть час чи не погодяться на припинення вогню, для всіх остаточно стане аксіомою, що виключно Росія була, є і лишається головним злочинцем", - наголосив він.

Нагадаємо, вчора, 11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між Україною та США. Сторони обговорили питання припинення вогню та досягнення миру.

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