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У РНБО прокоментували плани росіян запускати по Україні щонайменше 500 дронів

У РНБО прокоментували плани росіян запускати по Україні щонайменше 500 дронів

Робота ППО по дронах / Фото: ТСН.ua

Кількість пусків дійсно зросла.

У РНБО прокоментували інформацію ГУР про плани росіян запускати по Україні щонайменше по 500 дронів.  РФ нарощує виробництво БпЛА – "Шахедів", приманок та інших типи безпілотників. 

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Зараз кількість пусків справді зросла. І єдине, пояснив Коваленко, від чого залежить кількість пусків – це екіпажі БпЛА у РФ, відповідно, від кількості людей. 

"Плани по збільшенню екіпажів і пусків дронів – це не єдині ознаки того, що РФ насправді не бажає ніякого миру", – завершив Коваленко.

Нагадаємо, російська армія атакувала Україну 83-ми безпілотниками різних типів у ніч проти 3 березня.

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