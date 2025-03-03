У РНБО прокоментували плани росіян запускати по Україні щонайменше 500 дронів

У РНБО прокоментували інформацію ГУР про плани росіян запускати по Україні щонайменше по 500 дронів. РФ нарощує виробництво БпЛА – "Шахедів", приманок та інших типи безпілотників.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Зараз кількість пусків справді зросла. І єдине, пояснив Коваленко, від чого залежить кількість пусків – це екіпажі БпЛА у РФ, відповідно, від кількості людей.

"Плани по збільшенню екіпажів і пусків дронів – це не єдині ознаки того, що РФ насправді не бажає ніякого миру", – завершив Коваленко.

Нагадаємо, російська армія атакувала Україну 83-ми безпілотниками різних типів у ніч проти 3 березня.

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