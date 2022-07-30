У РНБО розповіли, чи можуть окупанти прослуховувати телефони українців

У РНБО також дали декілька порад для українців, які перебувають на окупованих територіях.

Російські окупанти не можуть прослуховувати телефонні розмови у мережах українських операторів. Проте з мережами РФ така небезпека існує.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Розмови українців у мережах українських мобільних операторів надійно захищені від ворога. Доступ до внутрішніх мереж оператори закрили. А передання сигналу між абонентами відбувається в зашифрованому вигляді, що унеможливлює прослуховування", - йдеться у повідомленні.

Однак, у регіонах, де окупанти відключили український зв’язок і натомість намагаються запустити власного оператора, ситуація кардинально інша. Російські спецслужби мають доступ до мереж російських операторів, тому користуватися зв’язком російських мобільних операторів треба максимально обережно.

Поради для українців, які перебувають на окупованих територіях:

уникайте тем, які можуть завдати шкоди вам, вашим близьким та українській армії:

не обговорюйте місць дислокації чи руху окупаційних військ, окупаційної влади тощо;

завжди використовуйте VPN-сервіси для виходу в Інтернет.

Нагадаємо, у РНБО анонсували "зачистку" країни від агентів Росії.

Читайте також: