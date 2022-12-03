У РНБО розвіяли фейк пропагандистів РФ про безліч загиблих українських військових під Бахмутом

У Центрі протидії дезінформації поянили, яка насправді ситуація в районі Бахмута.

Російські пропагандисти поширюють тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Ворожі Telegram-канали поширюють слова командира добробату "Свобода" Петра Кузика, який в інтерв’ю українському медіа "НВ", заявив, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута, оскільки втрати там просто колосальні. Це речення було вирване з контексту. В повній версії статті Кузик під словом "вони" має на увазі росіян, тому створені публікації є фейковими", - попереджає ЦПД.

Також читайте Арестович: Росія вже не може змінити характер війни

Зазначається, що тактикою Росії в районі Бахмута є вогневий вал та набіги на позиції українських військових великою кількістю живої сили. Тому втрати є з обох сторін, і це зрозуміло.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує: "Вони [росіяни] кладуть сотні людей в надії, що ними їм вдасться послабити нашу оборону… Нічого не змінюється в орді. Люди там були "м'ясом" завжди, такими й лишатимуться, поки не підведуть голову".

Також аналітики NYT стверджують: "…враховуючи деградацію російських військ і брак боєприпасів після низки невдач, ця мета [утримання Бахмута] виглядає малоймовірною, особливо після втрати ними плацдарму на Північному Сході".

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські війська в Бахмуті хочуть повторити те саме, що було в Сєвєродонецьку, та змусити українські сили залишити місто.

Зеленський за 2 грудня: і це ще не все - будуть іще кроки

Читайте також: