У РНБО спростували заяви пропагандистів, що РФ нібито не блокує вивезення продовольства з України

У РНБО спростували заяви пропагандистів, що РФ нібито не блокує вивезення продовольства з України

Російські пропагандисти почали поширювати заяви, що влада РФ зробила все задля того, аби можна було вивезти продовольство з України. За їхніми заявами нині все залежить від українського уряду.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО пояснили, чому це не так, та яким чином Росія блокує вивезення продовольства.

Про це ЦПД повідомив у Telegram.

Як зазначається, 90% продовольчого експорту Україна здійснювала морем. Наразі ця територія контролюється кораблями та підводними човнами РФ.

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Росія готова пропустити кораблі з продовольством лише в тому випадку, якщо Україна розмінує прибережну зону. Утім, країна-агресорка не дає гарантій про те, що не нападатиме з моря.

"Увага — це маніпуляція, адже пропагандисти РФ транслюють на Захід звинувачення в адресу України і чекають на підтримку країн, залежних від українського зерна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що основний наратив, який просувають російські засоби масової пропаганди – "Путін спростив надання громадянства сиротам з України".

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