У РНБО відреагували на умови Путіна щодо перемовин і натяки на "капітуляцію України"

Поведінка диктатора лише посилює імовірність кризи у РФ у наступні десятиріччя з подальшим поділом країни на національні утворення протягом 50 років.

Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує ставити якісь умови щодо перемовин і натякати на якусь "капітуляцію України". Він намагатиметься воювати протягом 2025 року та торгуватись.

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Путін діє на межі ідіотизму

Як зауважує Коваленко, водночас Трамп говорить про те, що не укладаючи угоду Путін знищує Росію.

"Подивіться, мовляв, на їх економіку та інфляцію. І продовжує натякати на тарифи, здешевлення цін, і на експорт американських енергоресурсів, що обвалить ціни на російські, а також вдарить по Ірану", - додав керівник ЦПД.

Він наголошує: Путін діє на межі ідіотизму і намагатиметься воювати протягом 2025 року та торгуватись.

"Така поведінка лише посилює імовірність кризи у РФ у наступні десятиріччя з подальшим поділом країни на національні утворення протягом 50 років, оскільки зараз РФ спалює ресурси заради нереалістичних ідей режиму", - відзначив Коваленко.

В той самий час, режим не пропонує жодних альтернатив своєму населенню. Але, якщо дивитися на етнічну карту РФ, у світі без альтернатив республіки можуть почати шукати ці альтернативи самі.

"Окремо від влади, яка хоч зараз і виглядає монолітною і лише посилюватиме цензуру та контроль, та в умовах дефіциту ресурсів від центру етнічні еліти будуть поступово відколюватися і шукати друзів за межами поки ще карти РФ", - завершив керівник ЦПД РНБО.

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Кремль готовий вести переговори зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні. Втім, за умови повної капітуляції України.

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