У РНБО висміяли Путіна та росіян через відмову припиняти вогонь: "Хворі на голову"

Володимир Путін / © Associated Press

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У РНБО прокоментували відмову президента РФ Володимира Путіна припиняти вогонь. На переконання Андрія Коваленка, диктатор має неадекватний вигляд.

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Наскільки ж неадекватно виглядає Путін зараз, враховуючи повну нездатність Росії досягти його головної мети — знищення України — ні військовим шляхом, ні політичним”, — наголосив він.

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При цьому диктатор запускає “Шахеди” по українських містах. За словами Коваленка, Путін відмовляється припиняти вогонь через власні комплекси, відмежовуючись від реальності.

“Там вся російська народність хвора на всю голову, як і він”, — констатував керівник ЦПД РНБО.

Навіщо Путіну переговори

Переговори України і Росії можуть відбутися 15 травня у Стамбулі (Туреччина). Однак їм має передувати ухвалення 30-денного припинення вогню, яке запропонувала Україна, ЄС та США. Китай підтримує ініціативу, втім Росія наразі не погоджується. Володимир Путін одночасно говорить про перемовини та продовжує наступальні дії.

Німеччина і Франція висунули ультиматум: якщо РФ не погодиться на перемир’я, обіцяють запровадити проти неї санкції. Водночас Дональд Трамп вже каже, що зустріч між Росією та Україною в четвер дуже важлива і може мати позитивні результати.

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За словами Олега Жданова, перспектива перемовин з боку Росії одна: максимально затягнути час для того, щоб Путін міг провести літню воєнну кампанію. Фактично очільник Кремля своєю заявою намагається сформувати новий перемовний майданчик, пояснює експерт.

«Вже політологи знайшли такий термін, як «непідготовлені перемовини». Коли кожна сторона буде постійно говорити, що ми не готові, ми делегацію не сформували, пропозиції ще не погодили чи не розглядали. Таким чином, з одного боку, Путін — ініціатор, він перехопив ініціативу, а з іншого боку — він буде максимально затягувати ці перемовини», — каже Олег Жданов.

Перемовини йдуть, водночас війна триває, і Росія продовжує захоплювати території. На думку Олега Жданова, Путін не зупиниться, поки не захопить області, які вписав в російську конституцію.

Раніше йшлося про те, чи вдасться Путіну переграти союзників.

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