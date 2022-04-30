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У РНБО закликали українців бути обережними під час поминальних днів: є загроза обстрілів

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У РНБО закликали українців бути обережними під час поминальних днів: є загроза обстрілів

pixabay.com

Людей просять утриматись від масових скупчень та не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливі провокації росіян під час поминальних днів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба. 

В РНБО зазначили, що Радониця (Проводи, Батьківська субота) в Україні цього року припадає на 3 травня, хоча в різних регіонах країни є свої традиції. 

Проте українці найчастіше приходять вшанували пам'ять своїх рідних у вихідні дні. Тому цього року проводи будуть проходити у різних куточках України починаючи з 30 квітня. 

"Минулими вихідними окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріли мирного населення крилатими ракетами по всій території України", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із можливими провокаціями з боку російської армії у поминальні дні та можливими ракетними обстрілами українцям рекомендують:

- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах;

- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширили фейк про те, що нібито Польща у травні планує захопити західні області України.

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