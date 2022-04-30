У РНБО закликали українців бути обережними під час поминальних днів: є загроза обстрілів

Людей просять утриматись від масових скупчень та не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливі провокації росіян під час поминальних днів в Україні.
Про це повідомляє пресслужба.
В РНБО зазначили, що Радониця (Проводи, Батьківська субота) в Україні цього року припадає на 3 травня, хоча в різних регіонах країни є свої традиції.
Проте українці найчастіше приходять вшанували пам'ять своїх рідних у вихідні дні. Тому цього року проводи будуть проходити у різних куточках України починаючи з 30 квітня.
"Минулими вихідними окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріли мирного населення крилатими ракетами по всій території України", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку із можливими провокаціями з боку російської армії у поминальні дні та можливими ракетними обстрілами українцям рекомендують:
- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах;
- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.
Нагадаємо, російські пропагандисти поширили фейк про те, що нібито Польща у травні планує захопити західні області України.
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