У роботі пунктів пропуску України з ЄС та Молдовою можливі перебої

На кордонах України з ЄС та Молдовою можливі перебої в роботі пунктів пропуску через пошкодження критичної інфраструктури.

У роботі пунктів пропуску на кордоні України з країнами Європейського Союзу та Молдовою можливі перебої через пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу Росією.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"У зв’язку з ворожими обстрілами та пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури на заході України, у роботі пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою можливі перебої", - повідомляє ДПСУ.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо, Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по Києву та низці міст України. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви. Є також інформація про руйнування об'єктів критичної інфраструктури у містах.

ТСН.ua зібрала все, що наразі відомо про ракетну атаку Росії по Україні.

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