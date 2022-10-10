У роботі пунктів пропуску України з ЄС та Молдовою можливі перебої

На кордонах України з ЄС та Молдовою можливі перебої в роботі пунктів пропуску через пошкодження критичної інфраструктури.
У роботі пунктів пропуску на кордоні України з країнами Європейського Союзу та Молдовою можливі перебої через пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу Росією.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
"У зв’язку з ворожими обстрілами та пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури на заході України, у роботі пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою можливі перебої", - повідомляє ДПСУ.
Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.
Нагадаємо, Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по Києву та низці міст України. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви. Є також інформація про руйнування об'єктів критичної інфраструктури у містах.
ТСН.ua зібрала все, що наразі відомо про ракетну атаку Росії по Україні.
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