У Роботиному російські диверсанти не доживають до ночі, якщо входять до села – ЗСУ

Диверсійно-розвідувальні групи Росії не доживають до настання ночі, якщо входять до Роботиного у Запорізькій області. Кількість штурмових дій з боку окупантів залишається на високому рівні. Також зберігається інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів.

Про це у слоті телеканалу "1+1" в рамках телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих.

За його словами, дещо збільшилось застосування росіянами безпілотників різних типів.

"Ворог не залишає спроб захопити Роботине. Їхні ДРГ-групи намагаються проникати до самого селище або точніше руїни, які від нього залишися, і закріпитися. Але, наразі така тактика ні до чого не приводить. Якщо деякі групи заходять до самого селища, то ще до настання темної пори доби військовослужбовці 118-ї ОМБр та суміжних підрозділів вручають таким окупантам квиточки на концерт Кобзона", - розповів Пелих.

Він уточнив, що на місцевості біля Роботиного неможливо закріпитися.

"Станом на сьогоднішній день Роботине перебуває на 100% під контролем Сил оборони України", - резюмував Дмитро Пелих.

Нагадаємо, Терехов заявив, що Харків може стати "другим Алеппо" і наголосив на необхідності допомоги від США.

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