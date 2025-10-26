ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1090
Час на прочитання
2 хв

У росіян проблеми під Вовчанськом — у ЗСУ натякнули, чому ворог втрачає ініціативу

Після удару по Білгородській дамбі та втрат ворога ситуація на Харківщині змінюється не на користь окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Заява російських окупантів про начебто захоплення ними 70% міста Вовчанськ Харківської області не відповідає дійсності. Ситуація на цьому напрямку поступово змінюється не на користь противника.

Про це 26 жовтня повідомили у 16-му армійському корпусі Збройних Сил України.

Росіяни втратили ініціативу

У корпусі зазначили, що ворог намагався скористатися коротким періодом сприятливих умов — обмілілі річки Сіверський Донець та Вовча спростили логістику окупантів, а листева маса дозволяла краще маскувати пересування.

Крім того, новий командувач угрупування “Сєвєр” намагався продемонструвати успіхи, що призвело до різкого зростання активності противника у Вовчанському напрямку.

Втім, ці дії коштували росіянам значних втрат.

“Деякі підрозділи майже повністю втратили боєздатність. Наприклад, 1-й батальйон 82-го мотострілецького полку стерся майже в “нуль” — у строю залишилось фактично тільки управління, тому його довелося відводити в тил для поповнення”, — повідомили у ЗСУ.

Вода “зайшла в хату” — логістика ворога під загрозою

Наслідки удару по Білгородській дамбі. / © Фото з соціальних мереж

Наслідки удару по Білгородській дамбі. / © Фото з соціальних мереж

Після удару по Білгородській дамбі вона почала пропускати воду, і, за повідомленнями російських ЗМІ, рівень води у сховищі впав на метр лише за добу. Це спричинило підтоплення окопів та бліндажів окупантів, а головне — ускладнило логістику.

Крім того, з настанням осені листя опало, і підрозділи, які встигли переправитися через Сіверський Донець, виявилися фактично відрізаними від основних сил.

“Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду”, — іронічно підсумували у 16-му армійському корпусі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1090
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie