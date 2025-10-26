У росіян проблеми під Вовчанськом — у ЗСУ натякнули, чому ворог втрачає ініціативу

ЗСУ / © Associated Press

Заява російських окупантів про начебто захоплення ними 70% міста Вовчанськ Харківської області не відповідає дійсності. Ситуація на цьому напрямку поступово змінюється не на користь противника.

Про це 26 жовтня повідомили у 16-му армійському корпусі Збройних Сил України.

Росіяни втратили ініціативу

У корпусі зазначили, що ворог намагався скористатися коротким періодом сприятливих умов — обмілілі річки Сіверський Донець та Вовча спростили логістику окупантів, а листева маса дозволяла краще маскувати пересування.

Крім того, новий командувач угрупування “Сєвєр” намагався продемонструвати успіхи, що призвело до різкого зростання активності противника у Вовчанському напрямку.

Втім, ці дії коштували росіянам значних втрат.

“Деякі підрозділи майже повністю втратили боєздатність. Наприклад, 1-й батальйон 82-го мотострілецького полку стерся майже в “нуль” — у строю залишилось фактично тільки управління, тому його довелося відводити в тил для поповнення”, — повідомили у ЗСУ.

Вода “зайшла в хату” — логістика ворога під загрозою

Наслідки удару по Білгородській дамбі. / © Фото з соціальних мереж

Після удару по Білгородській дамбі вона почала пропускати воду, і, за повідомленнями російських ЗМІ, рівень води у сховищі впав на метр лише за добу. Це спричинило підтоплення окопів та бліндажів окупантів, а головне — ускладнило логістику.

Крім того, з настанням осені листя опало, і підрозділи, які встигли переправитися через Сіверський Донець, виявилися фактично відрізаними від основних сил.

“Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду”, — іронічно підсумували у 16-му армійському корпусі.