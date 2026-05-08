- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1178
- Час на прочитання
- 1 хв
У росіян шалені втрати за добу: Генштаб оприлюднив нові дані
Російські війська втрачають техніку та особовий склад на фронті в Україні.
Втрати росіян на фронті в Україні перетнули нову психологічну позначку і сягнули 1 339 190 осіб.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Втрати ЗС РФ станом на 8 травня 2026 року:
особового складу — близько 1 339 190 (+1 130)
танків — 11 919 (+1)
бойових броньованих машин — 24 538 (+17)
артилерійських систем — 41 630 (+91)
РСЗВ — 1 778 (+2)
засоби ППО — 1 370 (+5)
літаків — 435
гелікоптерів — 352
наземних робототехнічних комплексів — 1 344 (+8)
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 279 729 (+1 817)
крилаті ракети — 4 585
кораблі/катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 94 879 (+334)
спеціальна техніка — 4 173 (+1)
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.