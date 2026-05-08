У росіян шалені втрати за добу: Генштаб оприлюднив нові дані

Окупант / © Associated Press

Втрати росіян на фронті в Україні перетнули нову психологічну позначку і сягнули 1 339 190 осіб.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Втрати ЗС РФ станом на 8 травня 2026 року:

особового складу — близько 1 339 190 (+1 130)

танків — 11 919 (+1)

бойових броньованих машин — 24 538 (+17)

артилерійських систем — 41 630 (+91)

РСЗВ — 1 778 (+2)

засоби ППО — 1 370 (+5)

літаків — 435

гелікоптерів — 352

наземних робототехнічних комплексів — 1 344 (+8)

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 279 729 (+1 817)

крилаті ракети — 4 585

кораблі/катери — 33

підводні човни — 2

автомобільна техніка та автоцистерни — 94 879 (+334)

спеціальна техніка — 4 173 (+1)

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.

