Війна
1178
У росіян шалені втрати за добу: Генштаб оприлюднив нові дані

Російські війська втрачають техніку та особовий склад на фронті в Україні.

Анастасія Павленко
Окупант / © Associated Press

Втрати росіян на фронті в Україні перетнули нову психологічну позначку і сягнули 1 339 190 осіб.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Втрати ЗС РФ станом на 8 травня 2026 року:

  • особового складу — близько 1 339 190 (+1 130)

  • танків — 11 919 (+1)

  • бойових броньованих машин — 24 538 (+17)

  • артилерійських систем — 41 630 (+91)

  • РСЗВ — 1 778 (+2)

  • засоби ППО — 1 370 (+5)

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 352

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 344 (+8)

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 279 729 (+1 817)

  • крилаті ракети — 4 585

  • кораблі/катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 94 879 (+334)

  • спеціальна техніка — 4 173 (+1)

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.

