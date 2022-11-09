У росіян фактично розпочався обвал всієї лінії фронту на Херсонському напрямку - Хлань

Російські окупанти на правобережжі Херсонщини отримують “по зубах” від ЗСУ. У них почався обвал всієї лінії фронту.

Про це “Еспресо” повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Сьогодні у росіян фактично розпочався обвал всієї лінії фронту на Херсонському напрямку і вони почали масовий відхід. На Бериславському напрямку окупанти зникли в низці населених пунктів. Тобто окупантів станом на зараз там немає. Росіяни масово відходять. Проте відходячи, вони підривають мости", - наголосив Сергій Хлань.

Також він додав, що окупанти намагаються укріплювати оборону на лівому березі. Це їм потрібно для того, аби безпечно вийти з правобережної частини Херсонщини.

"Окупанти підривають мости для того, щоб призупинити натиск наших Збройних сил. Також для того, щоб забезпечити свій відхід, вони посилюють свої позиції в районі Нової Каховки та Козацького. Сьогодні вони намагаються посилювати деякі власні позиції, щоб стримати наступ ЗСУ та безпечно відійти з правого берега Дніпра", - підкреслив Сергій Хлань.

Нагадаємо, що загинув заступник гауляйтера Херсонської області Кирило Стремоусов. Російські пропагандисти стверджують, що так званий "заступник голови Херсонської області" Стремоусов загинув у ДТП.

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