У росіян на фронті – дефіцит з технікою: у ЗСУ розповіли про ознаки

В окупантів спостерігається дефіцит з військовою технікою. Бійці української армії зустрічають такі екземпляри з РФ, що вже ніби давно мали бути законсервовані.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Речник зазначив, що окупанти зазвичай використовувють зразки як приманку, аби виявити вогневі точки ЗСУ.

"У них справді дефіцит з технікою. На жаль, удосталь її ще є, але ми вже спостерігаємо дефіцит. Раніше в них був більш оновлений цей парк. На базі радянської техніки вони оновили, наприклад, БТР-82, де гармата замість кулемета встановлена, це були БМП-3 більш модернізована, були танки Т-72 суттєво модернізовані", – зауважив Череватий.

Наразі ЗСУ спостерігають, як росіяни вже користуються БМП-1, що було знято з озброєння російської армії.

"Навіть такий анахронізм, як-от танк Т-62 може трапитись на полі бою. Уже рік ведеться найдинамічніша війна в новітній історії, й у ворога масово знищується його техніка. Під час Харківсько-Лиманської операції ще було дуже багато трофеїв захоплено, тому, так, у ворога вже з'являються в цьому напрямку питання", – наголосив речник.

Тим часом у КНР розглядають можливість відправки до Росії не просто стрілецької зброї, а й артилерії та боєприпасів до неї.

У президента України зазначили, що пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї "мирного плану", вони скоріше пропонують заморожування конфлікту.

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