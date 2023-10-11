У росіян на Херсонщині спостерігається снарядний економ-режим: у ЗСУ назвали причину

Удари військових Збройних сил України по російській логістиці вже впливає на кількість ворожих обстрілів.

Загальна кількість обстрілів з лівого берега Херсонської області на правий тримається на покажчиках 60-70, проте щоденно спадає.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, повідомляє Медіацентр Україна - Укрінформ.

За її словами, попри те, що росіяни досі використовують по 300-400 снарядів, це все одно менше, ніж було раніше.

"Раніше було і набагато більше снарядів зараз ми спостерігаємо певний економ-режим в їх використанні. Тобто поки що говорити про загальну нестачу зарано, але вже руйнування нами їхньої логістики відбивається, і знищення польових пунктів боєпостачання відображається на кількості обстрілів", – розповіла Наталя Гуменюк.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що російські окупанти за минулу добу здійснили 82 обстріли Херсонської області, внаслідок атаки поранення дістала одна людина.

Також окупанти завдали ударів дронами по похоронному транспорті на кладовищі Херсонщини, поранивши трьох людей. Одна з них у важкому стані.

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