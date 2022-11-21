"У росіян немає ким дірки закривати": військовий експерт розповів, чи підуть окупанти в атаку на Луганщині

Йти в атаку та наступати деморалізовані росіяни не годні.

Російські війська, які відходили з Херсона, наразі перекинули на Луганщину. Через те, що окупанти бігли неорганізовано, з пригніченим моральним духом, йти в атаку та наступати вони не готові.

Про це військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Луганщині у росіян немає ким дірки закривати. Туди й перекидають військових РФ з Херсонщини. Росіяни відходили з Херсона неорганізовано, поспішаючи, з пригніченим моральним духом, - сказав Киричевський.

За його словами, йти в атаку та наступати деморалізовані росіяни не годні, а їх саме для цього командування країни-терористки й перекидає на Луганщину.

Іван Киричевський зазначив, що за таких умов великої результативності від російських окупантів біля Сватового не варто очікувати. Але ця жива маса російських військових може затримати просування ЗСУ

За словами військового експерта, на окупованій території Запорізької області ЗСУ можуть повторити такий самий успіх, як у Херсоні.

"ЗСУ можуть спочатку провести довготривалу кампанію, мінімізуючи втрати українських захисників. Паралізувати логістику ворога та просуваючись вперед, звільнити Мелітополь й перерізати коридор з Донбасу на Крим", - зазначив Киричевський.

Нагадаємо, Росія не приховує, що вчиняє геноцид проти громадян України, зокрема, і на Луганщині.

Так, росіяни відправляють так званих "важких" підлітків до Чечні на "військово-патріотичне виховання".

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