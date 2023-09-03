"У росіян немає відповіді": експерт про снаряди зі збідненим ураном, які США нададуть Україні

Російські окупаційні війська не можуть відбивати удари снарядів зі збідненим ураном, які будуть на озброєнні в української армії. Водночас більш ефективної зброї окупанти створити теж не зможуть.

Про це, 2 вересня, в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військовий оглядач Давид Шарп.

За його словами, снаряди вражають броню будь-якої товщини.

"У танків Abrams ефективна гармата калібру 120 мм. Відповідно, і снаряд, випущений із неї, вражає задані дистанції, вражає лобову броню і найсильніші, скажімо так, заброньовані ділянки російських танків. Звісно, на більшій дальності або в разі влучання побіжно, він може і не досягти результату. Однак загалом, це дуже ефективний снаряд, на який у росіян наразі немає відповіді”, — сказав він.

Росіяни могли б використовувати більш ефективну бороню, утім, за словами експерта, створити її швидко не вийде - на це можуть піти десятиліття.

Крім того, існує так званий активний захист танка. Цей пристрій має перехопити снаряд або ракету, які атакують танк.

“Росіяни працюють над активним захистом танків, і періодично навіть повідомляють, що він готовий і пройшов випробування. Це може обговорюватися, але проти таких кінетичних загроз – швидкісних бронебійних снарядів, випущених із танкової гармати, їхній активний захист, навіть якщо його візьмуть на озброєння, не буде здатний ефективно протидіяти”, — резюмував Давид Шарп.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, що включає боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування.

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