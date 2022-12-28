У росіян нова стратегія: українцям пояснили, як тепер атакують окупанти

Окупанти отримали дрони від Ірану і атакують ними Україну.

Російські окупанти почали використовувати нову партію іранських дронів для атак України, про що свідчить маркування на ворожих безпілотниках.

Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, армія РФ під час масових атак запускає три хвилі дронів, щоб таким чином знищити українську ППО та завдати ударів по критичних об'єктах.

"Ми бачимо, що вони застосовують масовані дронові атаки відповідними хвилями, оскільки спрямовують їх у тому числі і проти засобів протиповітряної оборони... Першу хвилю вони запускають саме для виявлення засобів ППО, друга хвиля - щоб вдарити по цих об'єктах, системах ППО. Вже третя хвиля, як правило, спрямовується на об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури, які були на меті ураження", - сказала Гуменюк.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що у росіян залишилося вкрай мало ракет, їх вистачать на 3-4 атаки. Водночас агресор домовляється з Іраном про поставки ракет.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що вперше окупанти напали на енергетичну інфраструктуру ще 11 вересня, коли вдарили по Харківській ТЕЦ. А не в жовтні, як говорять у суспільстві. Відтоді вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе збила ППО.

У Міноборони пояснювали, що як погода впливає можливості росіян обстрілювати Україну.

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