"У росіян після Авдіївки - ейфорія": офіцер ЗСУ розповів, що зараз відбувається на фронті

Через збиття авіації зараз літаки РФ перебувають якомога далі від лінії зіткнення.

Після захоплення Авдіївки у Донецькій області росіяни відчули ейфорію, а тому збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту.

Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький під час телемарфону.

"Тільки з вечора до 5-ї ранку було вісім (штурмових дій - ред.). Дуже страшного нічого немає. Фронт вирівнявся, і це наразі допомагає. Але все-таки у них - трохи ейфорія, вони думають перехопити час. Тактична ініціатива поки що у них в руках", - сказав він.

Він зауважив, що через збиття російських літаків ворог зменшив кількість скидів КАБів. Цехоцький додаав, що зараз літаки РФ перебувають якомога далі від лінії зіткнення.

"Загалом, те, що роблять Сили оборони, коли у них падають літаки, це значить, що вони починають боятися. Відчутно зменшилась кількість КАБів, які вони скидають. І літаки знаходяться далі, бояться долітати до лінії зіткнення. Тому точність їхнього ураження також зменшується", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними ISW, армія РФ просувається далі біля Авдіївки, та прогнозують захоплення нових населених пунктів.

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