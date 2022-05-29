"У росіян почалася істерика після надання Україні зброї" - Подоляк

Росія боїться, що партнери України нададуть нашій державі рівноцінну зброю для рівноцінної відплати за використання росіянами важкого озброєння та вбивства мирних українців.

Росіяни розпочали істерику після рішення влади США надати Україні пускові установки MLRS.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

“Щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: «Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!» Що це означає? Лише одне. Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян і відразу ж “надзюрює” собі в штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю. Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: "скасуйте санкції!" і "на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!" – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків", - написав він.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на фронті вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Крім того, до України вже надійшла самохідна артилерійська установка М109. Міністр також зазначив, що берегова оборона України не просто буде посилена ракетами Harpoon - їх застосовуватимуть підготовлені українські команди. Крім того, Україна отримала ще понад 100 американських БПЛА різних типів.

Зазначимо, Білий дім схвалив постачання реактивних систем залпового вогню великої дальності Україні M31 GMLRS — озброєння включать до наступного пакета американської військової допомоги. Очікують, що РСЗВ допоможуть Збройним Силам України в боях на Донбасі.

Подоляк назвав умову продовження переговорів з Росією

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