У росіян помітили рідкісну техніку, яку виготовляли в Харкові: чому вона здивувала експертів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що у російських військ в Україні була помічена рідкісна бойова машина МТ-ЛБМШ.

Фото техніки Коваленко показав у своєму Telegram-каналі.

Ця машина, розроблена на базі гусеничного тягача МТ-ЛБ, вироблялася на Харківському заводі транспортного машинобудування (ХЗТМ) у середині 2000-х років і постачалася переважно до М'янми.

МТ-ЛБМШ є спробою створення бойової машини піхоти (БМП) на базі транспортного тягача МТ-ЛБ, який відомий своєю відмінною прохідністю, але має дуже слабку броню. Для посилення захисту машини були додані навісні бронеекрани.

"МТ-ЛБМШ оснащена була бойовим модулем КБА-105 "Шквал" з 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, 7,62-мм кулеметом ПКТ, 30-мм гранатометом АГ-17 і ПТРК "Бар'єр", - розповів експерт.

Коваленко зазначає, що залишається відкритим питання, чи ця машина є забутою одиницею з часів контракту з М'янмою, яка довгий час припадала пилом у підвалах ХЗТМ, чи це новий МТ-ЛБМШ "в маслі", тобто щойно виготовлений.

Поява такої рідкісної бойової машини у російських військах в Україні може свідчити про те, що Росія вичерпує свої запаси більш сучасної та поширеної техніки і змушена залучати до бойових дій навіть такі малосерійні зразки, як МТ-ЛБМШ.

Нагадаємо, через російських військових кількість ДТП у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області суттєво зросла. Неодноразово військова техніка окупантів таранить цивільні автівки.

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