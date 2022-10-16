У росіян проблеми із ракетами далекого радіусу дії: у розвідці Британії розповіли, чого очікувати українцям

Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, якою вони витрачаються військами РФ в Україні, куди їх відправив диктатор Володимир Путін.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у традиційному щоденному звіті від 16 жовтня.

Очікується, що надалі росіянам буде все складніше вражати бажану кількість цілей через "погіршення ракет далекого радіусу дії". Пояснюючи це, у Міноборони Британії нагадали масований обстріл 10 жовтня, коли Росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет.

Своєю чергою, у Міністерстві оборони України повідомляли про успішне збиття понад половини. Втім, десятки випущених ракет все ж влучили в Київ та інші населені пункти, вбивши мирних жителів і завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

"Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, якою вони витрачаються. Ці атаки свідчать про подальше погіршення російських ракет далекого радіусу дії, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, CNN з посиланням на експертів повідомило, що найближчі тижні в Україні будуть критичними та непередбачуваними. Росія, найімовірніше, посилить військову відповідь на контрнаступ ЗСУ.

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