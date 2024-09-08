У росіян ще є резерви для наступного штурму, вони вичікують момент — військовий експерт

Росія має на меті прорив до Києва, використовуючи свою бронетехніку, і вичікує відповідний момент.

Про це сказав полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю програмі "Студія Захід".

"Від Росії завжди можна очікувати чергового штурму, тому що в них усе ще є резерви, і те, що вони утримують свою бронетехніку, свідчить про їхні сподівання на прорив, щоб потім швидко проїхатися на цій техніці до Києва. Ось якою є їхня мета, і саме тому вони вичікують момент, коли можна буде вивести свою бронетехніку вперед і коли її вже не зупинити, - розповів Грант.

Він вважає, що основне завдання полягає в тому, щоб запобігти прориву ворога і не дати йому можливості швидко просунутися через наші позиції на бронетехніці. Росія буде намагатися атакувати там, де, на їхню думку, наші сили менш підготовлені. Сподіваємось, що Білорусь вже не буде брати участь у війні на стороні Росії. Білоруси, ймовірно, розуміють, що їм вигідніше бути на боці Заходу, а не Росії, і хоча у них були шанси підтримати Росію, вони цього не зробили. Тому малоймовірно, що вони нападуть через білоруський кордон, хоча можуть знайти інші напрямки для атак.

"Розумієте, тут задіяна російська доктрина, а це означає, що вони будуть продовжувати тиск на сході, зокрема на Покровському напрямку, шукаючи, куди б ще відтягнути наші резерви. Противник знає, що більшість наших резервів на півночі, і він буде шукати решту, атакуючи деінде, чи то в Запорізькій, чи то в іншій області. Росіяни точно готують щось подібне, тому що хочуть повернути собі ініціативу. Йдеться про ініціативу, яку вони втратили, коли українці ввійшли в Курську область, і тепер зі шкіри лізуть, щоб її повернути", - сказав експерт.

Нагадаємо, експерт Олександр Коваленко повідомив, що проблеми в обороні Новогродівки і інших місцях викликані не недоліком відваги солдатів, а помилками в стратегічному керівництві.

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