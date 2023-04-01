У росіян снарядний голод: ЗСУ влаштували пастку окупантам на Кінбурнській косі

ЗСУ вдало працюють по Кінбурській косі, тож росіяни на цій ділянці не можуть поповнювати резерви і завдавати ударів по українцях.

Робота українських захисників по Кінбурнській косі на півдні є продуктивною, зокрема, ворог вже відчуває там "снарядний голод" та зменшує кількість обстрілів з цього напрямку.

Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наша продуктивна робота по Кінбурнській косі має хороші результати, зокрема за минулу добу жодного обстрілу навіть в акваторії Дніпробузького лиману не було. Це говорить про те, що у ворога дійсно суттєвий голод боєприпасів на тій ділянці місцевості, їм важко туди підтягувати резерви навіть вже тому, що ми намагаємося брати під контроль не тільки частини самого півострова, а й сполучення з материком — там, де ворог використовує ці маршрути для підтягування боєприпасів і озброєння", - сказала Гуменюк.

За її словами, відпрацьована ЗСУ західна частина Кінбурнської коси вже досить пустинна, але ближче до материка вони ще ховаються за місцевим населенням. Водночас українські військові продовжують на тій ділянці працювати по росіянах.

Нагадаємо, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан вважає, що ротація росіян у Новій Каховці фактично є відходом окупантів, причому з награбованим майном.

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