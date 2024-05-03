У росіян справді є план захоплення Харкова чи Сум – командувач Сухопутних військ

Україні не відомо, чи окупанти втілити свої плани в життя тими силами, які мають у своєму розпорядженні.

У росіян є план захоплення Харкова чи Сум, але невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів виданню The Times.

Генерал сказав, що Харків є ще однією можливою ціллю російського літнього наступу.

"Наші спецслужби кажуть, що у росіян справді є план захоплення Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні", – розповів Павлюк.

Водночас він висловив оптимізм щодо того, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не тільки притупити наступ ворога влітку, але й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.

"Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою", – зазначив командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, як заявив в інтерв'ю The Economist заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, Росія може готувати наступ у районі Харківської та Сумської областей, але у неї недостатньо сил для захоплення обласних центрів.

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