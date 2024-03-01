У росіян відпало бажання просуватись тут — третя штурмова про ситуацію в звільненій Красногорівці

Третя штурмова бригада 28 лютого вибила російських окупантів з Красногорівки Донецької області. Це було дуже важливо для того, щоб повернути тактичну перевагу на цій ділянці.

Російські окупанти зараз не наважуються просуватися у напрямку Красногорівки після її звільнення.

Про це розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у коментарі 24 Каналу.

"Зараз після наших дій ворог саме по цьому напрямку заспокоївся. Там у нього відпало бажання просуватись вперед. Тут не тільки тактичне положення. Питання ще у тому, що перед Красногорівкою є позиції, які легше і краще утримувати. Тому дуже важливо було їх повернути, щоб повернути певну тактичну перевагу на цій ділянці", – пояснив він.

Жорін також зазначив, що другим надзвичайно важливим моментом є завдання, над яким постійно працюють ЗСУ, — постійне максимальне знищення ворожої сили, особового складу та техніки.

"Я вважаю, що їхній потенціал, їхні спроби наступу закінчаться тільки тоді, коли ми знищимо критичну для них кількість особового складу та техніки. Над цим ми працюємо", – наголосив заступник командира.

Нагадаємо, 28 лютого, Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині. Попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми". Деякі окупанти відмовлялися здаватися в полон, тому були ліквідовані у зайнятих ними будинках.

Пізніше у ЗСУ показали перші кадри зачистки населеного пункту від росіян. Завдання виконали бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та 1-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади.

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