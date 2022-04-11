У росіян є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами - Гайдай

У росіян є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами - Гайдай

Війська РФ штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках, розповів голова Луганської ОВА.

У Луганській області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури. Кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. "Руський мир", який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках", - розповів Гайдай.



За його словами, багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.

Крім того, у Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.

"У той же час на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем противника", - додав голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай

Нагадаємо, окупанти частково заблокували Харків та готуються до наступу у кілько населенних пунктах.

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