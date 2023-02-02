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У росіян з підрозділа на Луганщиніі закінчилися контракти, їх змушують воювати задарма - Генштаб

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У росіян з підрозділа на Луганщиніі закінчилися контракти, їх змушують воювати задарма - Генштаб

Фото: Associated Press

Окупанти насаджують російське громадянство громадянам України на захопленій Донеччині.

Російські військовослужбовців одного з підрозділів, що діють на Луганщині, не відпускають з фронту. Роблять це навіть попри те, що у солдатів закінчились тримісячні контракти ще 9 січня.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 2 ллютого.

Зазначається, що через це військовослужбовці цього формування не отримують грошове забезпечення. 

"Через це близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитись з військової служби через оголошену мобілізацію", - йдеться у зведенні. 

Крім того, окупанти насаджують російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. Зокрема, у Горлівці тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом. Але зробити це без парпорта РФ неможливо.

"Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 01 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти", - наголошують у зведенні. 

Нагадаємо, армія Російської Федерації активно веде розвідку. Окупанти на окремих напрямках готуються до наступу. Незважаючи на великі втрати, росіяни продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
603
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