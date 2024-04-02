У росіян з'явилися нові ракетні можливості: завдання для ЗСУ ускладнилося

Аналіз супутникових знімків показав, що тепер носіям ракет "Калібр" необов'язково заходити до бухти Севастополя для підзарядки.

Аналіз супутникових знімків території порту Новоросійськ показав, що у Чорноморського флоту РФ з'явилася нова можливість заряджати ракети на свої кораблі.

Про це пише "Кримський вітер".

Як повідомила моніторингова група, раніше росіяни могли заряджати ракетоносії тільки на базі Севастополя, бухти якого успішно обстрілюються Силами оборони України. Тому носіям "Калібрів" доводилося заходити до Севастополя з ризиком бути знищеними будь-якої хвилини.

Супутниковий знімок Новоросійська. Фото: Кримський вітер / Фото: Telegram / Крымский ветер

У зв'язку з появою цієї інформації ЗСУ має вирішити важке завдання і "дотягнутися" до бази Новоросійська, щоб нівелювати загрозу російських ракетних обстрілів з моря. Допомогти цьому може далекобійна зброя союзників.

Нагадаємо, сучасна далекобійна зброя в арсеналі ЗСУ може змінити хід війни та дозволить українським військам просуватися на фронті.

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