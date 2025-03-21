У росіян закінчуються основні бойові танки Т-72 – військовий аналітик

Російські бойові машини більше не надходять на фронт у значних кількостях.

Статистика втрат бронетехніки у російській армії свідчить, що окупанти майже перестали використовувати у війні проти України танки Т-72. Донедавна це була основна бойова машина ворожої армії.

OSINT-дослідник Річард Верекер у своєму блозі на платформі Х зробив висновок, що у росіян закінчуються ці танки.

За його словами, за останні місяці втрати Т-72 почали стрімко знижуватися і до березня впали практично до нуля.

Аналітик також зазначив, що співвідношення втрат різних модифікацій Т-72 - від найстаріших до найновіших модернізацій - останніми місяцями не змінюється.

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На його думку, це означає, що "нові" Т-72 (тобто ті, що були зняті зі зберігання і пройшли модернізацію) більше не надходять на фронт у значних кількостях.

Щодо інших танків, то найбільші втрати припадають на Т-80, який перестали серійно випускати в 1996 році.

Чверть усіх втрат припадає на Т-62, які виробляли до 1975 року.

На третьому місці за кількістю втрат йде найновіший із тих, які росіяни застосовують у війні в Україні, танк Т-90.

Нагадаємо, упродовж лютого 2025 року в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російська окупаційна армія втратила близько 300 танків.

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