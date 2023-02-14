У Росії 16-річну дівчинку з Харкова оштрафували на 15 тисяч рублів через напис: "Все буде Україна"

Проти батька дівчини склали протокол "за невиконання батьківських обов'язків".

У місті Новомосковськ Тульської області РФ 16-річну дівчинку з Харкова оштрафували за "дискредитацію армії РФ".

Про це пишуть російські ЗМП.

Відомо, що родина дівчинки переїхала з Харкова, який окупанти постійно обстрілюють, до Тульської області РФ. Там росіяни донесли на підлітка через напис у її телеграм-каналі: "Все буде Україна. Разом до перемоги".

16-річну дівчинку з Харкова муніципальна комісія у справах неповнолітніх російського Новомосковська оштрафувала на 15 тисяч рублів за "дискредитацію" окупаційної армії.

Також проти батька дівчинки росіяни склали протокол "за невиконання батьківських обов'язків".

Нагадаємо, у Бурятії суд оштрафував 40-річного місцевого жителя Дениса Силакова на 15 тисяч рублів нібито за "дискредитацію військових".

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