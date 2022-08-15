У Росії агітують держслужбовців до роботи на окупованих територіях України: що їм за це обіцяють

Російським чиновникам обіцяють виплачувати подвійний оклад в рублях, компенсувати добові та інші витрати. Це пов’язано з небажанням чиновників їхати у небезпечне відрядження до України.

Адміністрація Бєлгорода винесла рішення, що співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів, які погодилися на відрядження і роботу в "ДНР" та "ЛНР", будуть виплачувати подвійний оклад у рублях. Загалом з бюджету Бєлгорода планується виділити 1,6 млрд рублів на підтримку окупаційної влади (при затвердженому дефіциті бюджету Бєлгородської області на 2022 рік — 30,8 млрд рублів).

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

"Обіцянки збільшення виплат пов’язані з категоричним небажанням російських чиновників їхати в Україну через побоювання за власну безпеку. Втім, попри ці пропозиції, росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження", — повідомили в управлінні.

В ГУР зазначили, що з міського бюджету Бєлгорода планують також компенсувати витрати, пов’язані з відрядженням чиновників до України — добові та на інші потреби.

"Вводяться надбавки до добових в іноземній валюті (маються на увазі українські гривні) із розрахунку: 50% – голові адміністрації; 40% – першому та деяким іншим заступникам; 30% – начальникам відділів та їхнім заступникам, а також головним і провідним фахівцям", — зазначили в органі.

Наразі керівництво Бєлгородської області опікується російським окупаційним режимом у Білокуракинському та Троїцькому районах Луганщини. У вересні там планується відкриття шкіл і дитячих садків за участю бєлгородських вчителів і вихователів з РФ.

Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області росіяни будь-якими способами примушують батьків, щоб діти йшли до школи 1 вересня. Крім того, тиснуть загарбники і на вчителів.

На місцях немає 20% вчителів - співзасновниця ГО “Смарт освіта” Іванна Кобернік

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