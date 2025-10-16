У Росії анонсували "тихий період" у бойових діях: яка причина

Російські війська на Запорізькій АЕС / © Associated Press

Керівник державної корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що вже 17 жовтня може бути ухвалене рішення про тимчасове припинення бойових дій для ремонту окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це пише Sky News із посиланням на російські державі медіа.

Ліхачов сказав, що запровадження так званого «тихого періоду» дозволило б провести роботи на двох пошкоджених лініях електропередачі до Запорізької АЕС — одна з них розташована на захопленій росіянами території, а інша — на підконтрольній Україні території.

«Це дуже складне рішення, яке потребує справедливого балансу. Воно є дуже попереднім, дуже обережним, і можливо, що таке рішення буде реалізоване вже завтра«, — цитують керівника „Росатому“ пропагандисти.

Нагадаємо, ситуація на Запорізькій АЕС критична: 1 жовтня МАГАТЕ підтвердило, що станція на той момент вже десятий день працювала лише на резервних дизель-генераторах. Пального для них вистачить лише на 10 днів, інакше виникне загроза розплавлення ядерного палива.

Інформація про те, що Запорізька АЕС не має живлення з української енергосистеми і працює винятково на генераторах, з’явилася наприкінці вересня. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначав, що таким чином Росія почала втілювати свій сценарій остаточної окупації ЗАЕС.