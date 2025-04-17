У Росії атакована частина, яка відповідальна за теракт у Сумах: почалася пожежа (відео)

БпЛА атакували російську частину

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В ніч проти 17 квітня у російському місті Шуя, що в Іванівській області, була атакована 112 ракетна частина ЗС РФ.

Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах.

Повідомляється, що частина була атакована безпілотниками, після чого в ній виникла пожежа.

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У місті було чутно щонайменше п'ять потужних вибухів.

Офіційна влада регіону поки не давала коментарів щодо атаки на військову частину.

Раніше повідомлялося, що безпілотники 16 квітня атакували російське місто Шуя, що в Іванівської області. Під ударом опинилося місце базування армії Росії.

Ми раніше інформували, що в Курську безпілотники влучили в склад боєприпасів армії РФ.