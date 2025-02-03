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У Росії атаковані два важливі стратегічні об'єкти: деталі від Генштабу

У Росії атаковані два важливі стратегічні об'єкти: деталі від Генштабу

Вибухи у Росії / Фото: ТСН.ua

Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод. Обидва стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії. 

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

"За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме.

Як ми писали раніше, за даними РНБО, впродовж місяця у Росії атак зазнали понад 25 стратегічних об'єктів. Це нафтобази, НПЗ та різні заводи.

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