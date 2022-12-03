У Росії більше немає політичного запасу: експерт дав прогноз, коли може закінчитися війна

Михайло Шейтельман зауважив, що перемога досягається комплексно. Отже, треба й надалі продовжувати посилювати військові зусилля та "економічне удушення" Росії.
Швидкого плану перемоги у війні проти Росії не існує. Хоч і є теоретичні сподівання, адже Владімір Путін або інші люди в Росії можуть капітулювати.
Крім того, у Росії більше немає політичного запасу.
Про це повідомив політтехнолог Михайло Шейтельман у коментарі "24 каналу".
На думку Шейтельмана, війна в Україні має закінчитися весною 2023 року.
Політолог зауважив, що не можна вимірювати війну лише військовим методом, тобто кількістю озброєння.
Михайло Шейтельман пояснив, що війна містить близько 100 компонент, і назвав три найголовніших.
Зброя та військові
Якщо вимірювати тільки за кількістю озброєння та військових, то, за словами військових, війна може закінчитися до кінця наступного року.
"Це якщо просто до останнього російського солдата на українській території", – пояснив політтехнолог.
Економіка
Суто економічно зробити це наша держава також не встигне до кінця наступного року. Адже економічно "задушити Росію" раніше не вийде.
Політика
"А от політичного запасу у Росії більше немає – там немає великого запасу політичної міцності", – підкреслив Шейтельман.
Політолог наголосив, що перемога досягається комплексно. Отже, треба й надалі продовжувати посилювати військові зусилля та "економічне удушення" Росії. А врешті перемога буде досягнута зусиллями військових через політичне рішення. Однак прогнозувати це важко, оскільки політика є непередбачуваною.
Нагадаємо, 2 грудня у командуванні "Південь" заявили про високу імовірність нового російського ракетного удару. І зазначили, що він може бути дуже масованим.
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