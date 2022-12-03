У Росії більше немає політичного запасу: експерт дав прогноз, коли може закінчитися війна

Михайло Шейтельман зауважив, що перемога досягається комплексно. Отже, треба й надалі продовжувати посилювати військові зусилля та "економічне удушення" Росії.

Швидкого плану перемоги у війні проти Росії не існує. Хоч і є теоретичні сподівання, адже Владімір Путін або інші люди в Росії можуть капітулювати.

Крім того, у Росії більше немає політичного запасу.

Про це повідомив політтехнолог Михайло Шейтельман у коментарі "24 каналу".

На думку Шейтельмана, війна в Україні має закінчитися весною 2023 року.

Політолог зауважив, що не можна вимірювати війну лише військовим методом, тобто кількістю озброєння.

Михайло Шейтельман пояснив, що війна містить близько 100 компонент, і назвав три найголовніших.

Зброя та військові

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Якщо вимірювати тільки за кількістю озброєння та військових, то, за словами військових, війна може закінчитися до кінця наступного року.

"Це якщо просто до останнього російського солдата на українській території", – пояснив політтехнолог.

Економіка

Суто економічно зробити це наша держава також не встигне до кінця наступного року. Адже економічно "задушити Росію" раніше не вийде.

Політика

"А от політичного запасу у Росії більше немає – там немає великого запасу політичної міцності", – підкреслив Шейтельман.

Політолог наголосив, що перемога досягається комплексно. Отже, треба й надалі продовжувати посилювати військові зусилля та "економічне удушення" Росії. А врешті перемога буде досягнута зусиллями військових через політичне рішення. Однак прогнозувати це важко, оскільки політика є непередбачуваною.

Нагадаємо, 2 грудня у командуванні "Південь" заявили про високу імовірність нового російського ракетного удару. І зазначили, що він може бути дуже масованим.

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